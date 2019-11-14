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Второй Гном Гномыч: Навка подтвердила участие дочери в новом шоу

Пятилетняя Надя будет выступать в новогоднем ледовом спектакле «Спящая красавица».

Второй Гном Гномыч: Навка подтвердила участие дочери в новом шоу
Татьяна Навка. Фото Global look press

Татьяна Навка подтвердила участие своей дочери Нади в новогоднем шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Ранее фигуристка уже говорила, что ее пятилетняя наследница выйдет на лед вместе с ней. Однако спустя какое-то время она вдруг стала сомневаться, а стоит ли такой малышке работать наравне со взрослыми артистами балета. Все-таки резервы детского организма несколько иные.

В отличии от Яны Рудковской, Татьяна Навка не считает, что изнуряющие тренировки и ранняя слава обязательны для ее ребенка. Главное, говорила она, психологическое здоровье дочери. Тем не менее, решение принято и Надя все-таки выступит на шоу.

Кроме юной артистки Нади Песковой, в мюзикле появится еще одно новое лицо – Олимпийская чемпионка Алина Загитова. Также известно, что в ледовом спектакле выступит и Петр Чернышев, супруг Анастасии Заворотнюк.

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Второй Гном Гномыч: Навка подтвердила участие дочери в новом шоу
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