Печальная статистика: треть читателей Teleprogramma.pro сталкивались с послеродовой депрессией

После жуткого происшествия 11 ноября в Москве, когда женщина с двумя детьми выпала из окна, сайт Teleprogramma.pro провел опрос среди читателей — верят ли они в послеродовую депрессию у молодых мам.

Дело в том, что основной предварительной версией произошедшего стало именно это явление. Близкие семьи указывали на то, что мама двоих детей после родов стала беспокойной, писала стихи о смерти и не спала ночами. Зачастую она очень сильно переживала о здоровье своих малышей. Может ли послеродовая депрессия стать причиной подобной трагедии?

Вот какие результаты показал наш опрос. 36,8% «испытали это на себе», поэтому они не верят, а точно знают, что послеродовая депрессия существует. Но ровно такое же количество респондентов выбрали ответ: «Не верю в послеродовую депрессию и ПМС. Женщины выдумали их, чтобы оправдывать свой дурной характер».

Еще 26,3% ответили, что не сталкивались с подобными состояниями. Из проведенного мини-исследования можно сделать вывод, что треть людей все-таки столкнулись с тревожным состоянием после появления в семье ребенка.

Известны случаи, когда из-за послеродовой депрессии молодая мама отказывалась от ребенка или просто выбрасывала его. Врачи советуют не оставлять родивших женщин надолго одних, оказывать им поддержку всей семьей, а в сложных случаях незамедлительно обращаться за помощью к психотерапевту.