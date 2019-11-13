Савельева похвасталась новой стрижкой после похода к другу-стилисту

Александра Савельева еще со времен «Фабрики звезд» заставляла девушек завидовать ее точеной фигуре. Не так давно певица стала мамой. Она родила Кириллу Сафонову сына Леона. Примечательно, что уже спустя буквально несколько дней после родов девушка выглядела стройной. К слову, во время беременности артистка не запускала себя. Она регулярно стриглась у своего друга, стилиста Влада Лисовца.

Поклонники не раз говорили Александре, что ей идет челка. Она, в свою очередь, то отращивала ее, то закалывала. Но похоже, что теперь певица все же прислушалась к советам. Накануне она вновь посетила салон Лисовца. Сразу после преображения опубликовала новое фото. Она подровняла кончики и добавила светлые блики на кончики.

«Ну, солнце! Наконец-то, чем холоднее, тем больше вероятности, что ты выползешь из постели облаков. Стрижка/укладка — Саша», — написала звезда.

На этот раз с ее волосами работал не сам Лисовец, а сотрудница его салона. Поклонникам понравилась новая прическа знаменитости. Артистку одарили комплиментами. «Сашка, челка — прям твоё», «Сашенька, очень хорошо выглядите», «Саша красива в любом образе!», «Красавица, тебе так идёт эта причёска!» — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что еще четыре года назад Савельева носила волосы медового цвета. Еще раньше она предпочитала быть пепельной блондинкой. Теперь певица все чаще выпрямляет волосы, а также выбирает более натуральные оттенки и окраску в стиле омбре.