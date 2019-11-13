Дочь Пескова шокировала приехавшего за ней водителя такси «эконом»

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета живет как любой среднестатистический россиянин. Во всяком случае, именно так она считает. Девушка ездит на такси класса «эконом» и передвигается по городу без охраны. Этим нередко шокирует публику.

больше по теме Навка отреагировала на фото 21-летней дочери Пескова в кожаном комбинезоне Спортсменка восхитилась нарядом Елизаветы.

Об одном из таких случаев она рассказала в своем блоге. Сев в такси, девушка тут же заметила пристальный взгляд водителя. «Когда я сказала, что всегда заказываю эконом, он чуть в обморок не упал. Всю дорогу спрашивал, почему я без охраны», — написала она.

Часто старшая наследница Пескова сталкивается не просто с неделикатными людьми, а порой с откровенными хамами. В спортзале к ней цепляются с неуместными вопросами, пытаются тайно сфотографировать на камеру телефона, постоянно напоминая, чья она дочь.

Был неприятный случай в парижском ресторане, когда русский парень начал кричать, что «хочет увидеть, что она ест на деньги народа». По словам Лизы, в тот ресторан они с компанией были приглашены и, в принципе, ни за что не платили.

Елизавета никак не может понять, почему у россиян такая странная реакция на нее. А как вы считаете, почему?