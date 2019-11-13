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«Красота — в простоте»: Александрова в платье А-силуэта восхитила бьюти-блогера

Актриса стала гостьей церемонии журнала Glamour.

«Красота — в простоте»: Александрова в платье А-силуэта восхитила бьюти-блогера
Марина Александрова. фото: globallookpress.com

Марина Александрова не устает поражать своей красотой и трудолюбием. Недавно вышел новый сезон сериала «Екатерина», который привлек внимание зрителей. Девушка достойно справилась с непростой ролью и смогла убедительно перевоплотиться в Екатерину Великую. К слову, актриса нечасто выходит в свет. Не так давно она и вовсе уехала в Японию с семьей, но вернулась как раз к премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.

Если для сериала Марина два часа облачалась в пышные платья с кринолином и даже надевала корону, то в обычной жизни девушка предпочитает простые и элегантные образы. Для появления на церемонии награждения она выбрала черное лаконичное платье макси. Волосы артистка собрала в высокий хвост, а также сделала нюдовый макияж и дополнила образ ожерельем и браслетами.

«Премия журнала Glamour „Женщина года 2019“… больше 10 лет назад, я бы мечтала быть частью этой церемонии, а сейчас только мой любимый фонд „Галчонок“, смог выдернуть меня в блестящий мир гламура. Мы получили премию „Доброе дело“», — похвасталась актриса в соцсети.

А поклонники восхитились не только ее добрыми делами, но и женственным образом. Во многом согласилась с ними и Лилиана Мамотина, бьюти-блогер.

«Глядя на Марину Александрову, хочется в очередной раз сказать прописную истину: „Красота в простоте“. Это совершенно обычное чёрное платье А-силуэта. Мы не видим эффектного декора, асимметричного кроя и ярких деталей, но как прекрасен этот наряд», — поделилась мнением эксперт с порталом Teleprogramma.pro.

«Во-первых, он «сел» по фигуре, во-вторых, таким эффектным платьям и не нужна мишура. Достаточно разбавить образ украшениями, которые Александрова надела в достаточном количестве, и вуаля! В таком не стыдно появиться перед королевой в Букингемском дворце», — добавила Мамотина.

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"Женщина года"Звездный стильМарина АлександроваРазбор стилиста
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«Красота — в простоте»: Александрова в платье А-силуэта восхитила бьюти-блогера
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