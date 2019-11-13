Слезы и страсть: Прилучный и Муцениеце поделились сокровенным в новом клипе Мота

Матвей Мельников, более известный как Мот, три года назад женился. Своей избраннице он посвятил несколько клипов. Поклонники увидели отрывки из его свадьбы, беременную супругу и первенца именно в его клипах. Недавно рэпер выпустил новый душещипательный трек «Перекрестки», который стал саундтреком к драматичной короткометражке. Как в мини-фильме, так и в музыкальном ролике главные роли сыграли Павел Прилучный и Агата Муцениеце.

На этот раз Мот снял настоящий мини-фильм о любви. Сам он почти не появляться на кадрах, так как все действия происходят вокруг молодой пары: они ссорятся, обнимаются, переживают и жарко целуются. Прилучный и его супруга показали весь спектр эмоций, присущий любящим сердцам. Им, к слову, давно стало известно, что «навеки вечные» — это очень сложно. Год назад Павел едва не расстался с женой, но в итоге они преодолели кризис.

«Мы с Агатой еще никогда не снимались вместе в клипах, для нас эта работа по сложности сравнима с работами в коротком метре — настолько мы вложились в нее эмоционально!» — рассказал актер. Несмотря на то, что он с возлюбленной пережил многое, эта работа стала для супругов очень непростой.

«Матвей очень тонко ощущает эмоции своих слушателей, мне кажется, каждому человеку близки переживания, которые мы постарались показать своей игрой. Да, может быть в кино все это выглядит более драматично, но согласитесь, настоящая любовь всегда проходит через разные испытания, и главное — сохранить это чувство!», — поделилась Муцениеце с порталом Teleprogramma.pro.

А сам певец признался, что больше не станет играть главные роли в собственных клипах. По его словам, в новой песне он скорее поразмышлял о сложности переплетения судеб, а не личным опытом.