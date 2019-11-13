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Слезы и страсть: Прилучный и Муцениеце поделились сокровенным в новом клипе Мота

Супруги впервые снялись вместе в музыкальном ролике.

Слезы и страсть: Прилучный и Муцениеце поделились сокровенным в новом клипе Мота
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. фото: globallookpress.com

Матвей Мельников, более известный как Мот, три года назад женился. Своей избраннице он посвятил несколько клипов. Поклонники увидели отрывки из его свадьбы, беременную супругу и первенца именно в его клипах. Недавно рэпер выпустил новый душещипательный трек «Перекрестки», который стал саундтреком к драматичной короткометражке. Как в мини-фильме, так и в музыкальном ролике главные роли сыграли Павел Прилучный и Агата Муцениеце.

На этот раз Мот снял настоящий мини-фильм о любви. Сам он почти не появляться на кадрах, так как все действия происходят вокруг молодой пары: они ссорятся, обнимаются, переживают и жарко целуются. Прилучный и его супруга показали весь спектр эмоций, присущий любящим сердцам. Им, к слову, давно стало известно, что «навеки вечные» — это очень сложно. Год назад Павел едва не расстался с женой, но в итоге они преодолели кризис.

«Мы с Агатой еще никогда не снимались вместе в клипах, для нас эта работа по сложности сравнима с работами в коротком метре — настолько мы вложились в нее эмоционально!» — рассказал актер. Несмотря на то, что он с возлюбленной пережил многое, эта работа стала для супругов очень непростой.

Муцениеце и Прилучный сыграли влюбленную пару. фото: кадр из клипа «Перекрестки» Мота

«Матвей очень тонко ощущает эмоции своих слушателей, мне кажется, каждому человеку близки переживания, которые мы постарались показать своей игрой. Да, может быть в кино все это выглядит более драматично, но согласитесь, настоящая любовь всегда проходит через разные испытания, и главное — сохранить это чувство!», — поделилась Муцениеце с порталом Teleprogramma.pro.

А сам певец признался, что больше не станет играть главные роли в собственных клипах. По его словам, в новой песне он скорее поразмышлял о сложности переплетения судеб, а не личным опытом.

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Слезы и страсть: Прилучный и Муцениеце поделились сокровенным в новом клипе Мота
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