Канделаки поделилась снимком с 19-летней красавицей-дочкой из Грузии

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в Instagram опубликовала совместный кадр со своей дочерью Меланией. Девушке в этом году исполнилось 19 лет. Она выросла настоящей красоткой.

Отметим, что сейчас Канделаки вместе с детьми находится в Тбилиси. Как недавно признавалась телеведущая, она в первый раз за последние три года приехала в эту родную для себя страну. Звезда отмечала, что город за ее отсутствие сильно изменился. Она спрашивала совета у подписчиков, куда стоит сходить и что посмотреть.

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«Самые талантливые глаза — рядом со мной. То, как Мелания Кондрахина видит, чувствует и создает прекрасное, вдохновляет меня ежедневно. Спасибо Господу, что послал мне именно эту девочку. Люблю», — отметила телеведущая.

Напомним, что дочь у Тины Канделаки родилась в первом браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Девочка появилась на свет в январе 2000 года. Буквально через полтора года Канделаки во второй раз стал мамой. Она родила сына Леонтия. Брак с бизнесменом распался в 2010 году. Сейчас Канделаки замужем за директором по стратегическим исследованиям корпорации «Ростех» Василием Бровко. Он на 12 лет младше своей супруги. Телеведущая не раз замечала в интервью, что разница в возрасте не мешает им быть счастливыми.