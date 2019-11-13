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«Плачу по пустякам»: Ковальчук отпраздновала день рождения с Долиной и Павлиашвили

Певице исполнилось 37 лет, но она чувствует себя девчонкой.

«Плачу по пустякам»: Ковальчук отпраздновала день рождения с Долиной и Павлиашвили
Юлия Ковальчук. Фото Global look press

С трудом верится, но Юлии Ковальчук исполнилось 37 лет. И, хотя певица не стала делиться со своими поклонниками сюжетами со своего дня рождения. В Сети все-таки появились кадры, снятые кем-то из гостей ее праздника.

На видео Сосо Павлиашвили поет свою песню «Не гадайте на любовь» вместе с Алексеем Чумаковым и Ларисой Долиной. А Юлия Ковальчук упоенно танцует под их вокал.

Как пишет Telegram-канал «Только никому», музыкальный репертуар, который звучал на торжестве певицы был соответствующим ее возрасту.

Сама же певица написала в своем блоге: «Мне сегодня 37… Я до сих пор в душе безумная девчонка, хотя тонны ответственности и опыта периодически давят на меня. Я до сих пор плачу по пустякам, и слишком, даже по-мужски, собрана и прагматична в серьезных ситуациях».

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Лариса ДолинаСосо ПавлиашвилиЮлия КовальчукЮлия Ковальчук и Алексей Чумаков
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«Плачу по пустякам»: Ковальчук отпраздновала день рождения с Долиной и Павлиашвили
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