Family Look: беременная Костенко оделась в одном стиле с годовалой дочкой

После скандала, который спровоцировал сам Дмитрий Тарасов, заявив на камеру, что может поднять руку на девушку, на футболиста посыпалось много критики. Как он не оправдывался, но мало кто поверил, что спортсмен сделал громкое заявление ради пиара. После этого Тарасов решил на время покинуть Россию. Он увез беременную супругу Анастасию Костенко и годовалую дочь Милану за границу. Лишь накануне стали известно, что отпуск они проводят в Абу-Даби.

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Возлюбленная футболиста модель и обладательница титула «Мисс мира — 2014», поэтому любит стильно выглядеть. Правда не раз девушку подвергали критике за неудачные образы. На этот раз для отдыха она снова отдала предпочтение стилю Family Look. Анастасия в первый день облачилась в белых закрытый купальник с принтом в виде сердечек. такой же примерила и Милана. А вот для мужа она на этот раз не стала подбирать плавки для плавания в тон.

Позже Костенко продемонстрировала еще один яркий комплект одежды. Она облачилась в бикини с розовым верхом и низом цвета тиффани. В таких же оттенках был и купальник ее дочери. К слову, сейчас у девушки уже виден округлившийся живот. Она подарит мужу второго наследника в будущем году.

«Как я рада, что теперь после завтраков не надо втягивать живот для фото и искать красивые ракурсы», — отметила Анастасия.

Поклонникам понравился образ мамы и дочки. Многие одарили их комплиментами. Но также нашли те, кто поинтересовался, почему с Тарасовым не отдыхает его старшая наследница от первого брака Ангелина. «Я не знаю, что вы там принимаете. Вы на моей странице спрашиваете, где старшая дочь. У меня пока родилась одна Милана и она для меня пока и единственная (иногда полезно думать)», — ответила рассерженная Костенко на вопросы.