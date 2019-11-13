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Поделись добром: Запашный осуществил мечту умирающей девочки

Дрессировщик потратил на это немало времени и сил.

Поделись добром: Запашный осуществил мечту умирающей девочки
Аскольд Запашный. Фото Global look press

13 ноября – Всемирный день доброты. Самое время вспомнить о близких людях и протянуть руку помощи людям незнакомым, но нуждающимся в нашей поддержке. Teleprogramma.pro обратилась к известным личностям, чтобы они поделились с нами своими добрыми поступками. История Аскольда Запашного удивила нас…

Иногда артист навещает детей в онкологическом центре. Здесь он встретил безнадежно больную девочку, которая в свои пять лет узнала, что жить ей осталось недолго.

«Это безумно больно смотреть на ребенка с уже взрослыми, все понимающими глазами», — сказал он.

Выяснилось, что крошка мечтает потрогать настоящего тигра. Но как это сделать? Ведь хищника не привести в палату. Оказалось, что при горячем желании – возможно все. Получилось осуществить мечту девочки и у Запашного – их встреча прошла успешно.

Но, оказалось, погладить больших кошек мечтают не только дети, но и взрослые мужчины, настоящие бойцы. Одного из таких дрессировщик встретил в одной из больниц. Слепой без рук и ног парень из Донбасса не отказался от своей детской мечты. Встречу с тигром и здесь Аскольд сумел организовать.

А что сделали вы во Всемирный день доброты?

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Аскольд ЗапашныйВсемирный день добротыЗапашный последние новостиОльга Бузова
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