Сурганова раскрыла подробности борьбы с онкологией и трех операций

Светлана Сурганова в студии передачи «Прямой эфир» вспомнила о своем детстве, как узнала, что ее воспитывали приемные родители, о безграничной любви к приемной маме Лие, и о том как боялась спросить о своем отце. Она также рассказала, что после медицинского училища поступила в Педиатрический институт, где проучилась 8 лет. По словам артистки, там она познакомилась с людьми, повлиявшими на ее жизнь. Наталья Агафонова, была ее учителем и другом. Она погибла в авиакатастрофе под Донецком.

Также Светлана рассказала про свою научную работу, посвященную раку толстой кишки. «Это то, что я поимела сама несколько лет спустя. Я перенесла онкологию со знанием дела», — отметила артистка. В постбольничном периоде ей помогала Елена Вороная. Певица поблагодарила за это женщину.

«Огромное спасибо Динке Арбениной, всем друзьям, которые так или иначе помогали, вытаскивали из этой ситуации. Всех помню, всем признательна», — сказала она.

«Эта борьба имела несколько этапов. Самый острый был первый месяц, потому что одной операцией не обошлось. Через 12 дней после первой последовала вторая. Вторая реанимация была совсем тяжелая. Потом восемь лет периода, когда я была стамированной пациенткой. Восемь лет не решалась на восстановительную операцию, так как была напугана первыми двумя», — поделилась Сурганова. По ее словам, она продолжала работать и спокойно жить до определенного момента.

«Случился нюанс, развился калькулёзный холецистит, когда камни образуются в желчном пузыре. Тогда хирург предложил сделать мне два в одном — удалить желчный пузырь и сделать реконструкцию. В 2005 году мне подарили новую полноценную прекрасную жизнь», — пояснила Светлана.

Андрей Малахов отметил, что теперь понимает, почему Сурганова поддержала Анастасию Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым недугом.