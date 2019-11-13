«Ты не родная дочь»: Сурганова вспомнила, как узнала тайну своего рождения

Светлана Сурганова стала героиней передачи «Прямой эфир». Она рассказала, что празднует два дня рождения, по медальке, которую давали новорожденным, она празднует 14 сентября, а на самом деле родилась 14 ноября. Артистка также вспомнила, как ее удочерили еще маленькой, а потом как она создала группу «Ночные снайперы» с Дианой Арбениной в 1993 году. По словам певицы, сначала они расклеивали листовки на морозе, а потом стали лауреатами конкурса, который дал им путевку в жизнь.

Также Сурганова вспомнила, как мама ей раскрыла тайну.

«Мама не простила мне мой побег в Магадан. И в острый момент рассказывает: „Вообще, ты не родная дочь“. Был шок. Я попросила поподробней рассказать. И она объяснила, что меня взяли из педиатрического института. Моя фамилия не Сурганова, а Власова, так мне запомнилось. Я была очень взволнована этой новостью, могла что-то себе придумать», — поделилась певица.

Светлана отметила, что Лия Сурганова и Зоя Михайловна были к ней очень добры и наказали лишь один раз. «Мама дала мне подзатыльник и попыталась поставить в угол. Ей это плохо удалось. Берегли, как самый ценный и нежный цветок», — подчеркнула она. На концерте в честь 50-летняя артистка пригласила свою приемную маму на сцену, чем вызвала много эмоций у публики. «Она социофил и актриса. Все задатки артистизма у меня от нее», — добавила Сурганова, говоря о Лии.

По словам героини, ее родительница поняла, что не может иметь детей, но наследников ей хотелось. «Ей понравилась другая девочка. Еще была альтернатива — какой-то мальчик. Наступил тот день. когда они были готовы забрать его и тут мне судьба и улыбнулась. Они приехали после обеда, а ребенка забрали до обеда. Они расстроились немножко. Ну и осталось забрать вот этот товарчик — девочка с целиакией, (непереносимость белка злаков — глиадина), со страшной анемией, с вечно спущенным животом, болеющей часто ангинами. Вот они взяли меня, выходили, выкормили на гречневой каше», — рассказала Светлана.

Артистка добавила, что всегда хотела поклониться в пояс своим биологическим родителям и пожать им руку. Она подчеркнула, что испытывает перед ними только благодарность за жизнь. Сурганова иногда догадывалась, что являлась не родным ребенком. Много вопросов у нее было об отце. «Он все время работал. Создавалось ощущение, что он полярник. Потом он вдруг, конечно, где-то внезапно замерз и умер. У меня тоже возникали вопросы по этому поводу», — поделилась она. По словам певицы, ей было неловко об этом расспрашивать маму.