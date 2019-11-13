Неожиданная замена Галкину: Домогаров появился в свете с Пугачевой

Отгремела премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех». И знаете, что больше всего после нее обсуждают в свете? Нет, не актерский талант Альберто Тестоне или Юлии Высоцкой. И даже не режиссерский. А сладкую парочку Аллы Пугачевой и Андрея Домогарова, которые явились на это мероприятие вместе.

56-летний актер нежно придерживал за талию 70-летнюю певицу и просто светился от счастья. Да и самой Примадонне явно льстило соседство такого привлекательного мужчины. Да и чего уж греха таить, более подходящего по возрасту, чем Максим Галкин.

Досужие языки даже заговорили о возможном романе между артистами, ну а Telegram-каналы просто засыпали своих читателей сообщениями о том, как развлекается Пугачева в отсутствии Галкина. Юморист, к слову, в настоящий момент, находится на гастролях по городам России.

«Удивительно, что Александр вышел в свет», «Так держать!», «А где Галкин?», «Вот и уехал на гастроли», «Отличная пара», — можно прочитать в Сети комментарии.