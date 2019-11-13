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В Black Star объяснили, почему Клава Кока оказалась в больнице

У подопечной Тимати переутомление, гнойная ангина и гайморит.

В Black Star объяснили, почему Клава Кока оказалась в больнице
Адрес больницы, где проходит лечение Клава Кока держат в секрете даже от родственников артистки. ФОТО: https://www.instagram.com/klavacoca/

В Black Star рассказали о проблемах со здоровьем артистки Клавы Кока. Девушка пытается восстановить пошатнувшееся здоровье уже несколько дней, но пока ситуация остается сложной.

В воскресенье, 10 ноября артистка была госпитализирована и до вечера понедельника находилась в больнице, «выписали капельницы и уколы дома», но лечение вне стационара только усугубило ситуацию. Пришлось снова обращаться к врачам.

«Клаве стало только хуже, ее менеджер лично отвезла ее в больницу. Самостоятельно ей передвигаться тяжело. Теперь сдают анализы», — рассказали порталу Teleprogramma.pro в пресс-службе Black Star.

Адрес клиники, где обещают поставить исполнительницу на ноги, держится в строжайшем секрете, даже от близких пациентки.

«Предположительно — переутомление, гнойная ангина, гайморит.. Сейчас Клава на обследовании», — отмечают в окружении певицы.

Сама артистка поделилась с подписчиками, что организм дал сбой из-за насыщенного графика. Недавно она дала концерт в Израиле,  помимо этого ведутся съемки возобновленного влога, работа над клипами и новым альбомом.

Сейчас все мероприятия с участием девушки отменены, но в Black Star  надеются, что совсем скоро  их подопечная встанет на ноги и порадует своих поклонников новыми проектами.

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#BlackstarNewsКлава КокаЛейбл "Black Star"Тимати
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В Black Star объяснили, почему Клава Кока оказалась в больнице
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