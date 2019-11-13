В Black Star объяснили, почему Клава Кока оказалась в больнице

В Black Star рассказали о проблемах со здоровьем артистки Клавы Кока. Девушка пытается восстановить пошатнувшееся здоровье уже несколько дней, но пока ситуация остается сложной.

В воскресенье, 10 ноября артистка была госпитализирована и до вечера понедельника находилась в больнице, «выписали капельницы и уколы дома», но лечение вне стационара только усугубило ситуацию. Пришлось снова обращаться к врачам.

«Клаве стало только хуже, ее менеджер лично отвезла ее в больницу. Самостоятельно ей передвигаться тяжело. Теперь сдают анализы», — рассказали порталу Teleprogramma.pro в пресс-службе Black Star.

Адрес клиники, где обещают поставить исполнительницу на ноги, держится в строжайшем секрете, даже от близких пациентки.

«Предположительно — переутомление, гнойная ангина, гайморит.. Сейчас Клава на обследовании», — отмечают в окружении певицы.

Сама артистка поделилась с подписчиками, что организм дал сбой из-за насыщенного графика. Недавно она дала концерт в Израиле, помимо этого ведутся съемки возобновленного влога, работа над клипами и новым альбомом.

Сейчас все мероприятия с участием девушки отменены, но в Black Star надеются, что совсем скоро их подопечная встанет на ноги и порадует своих поклонников новыми проектами.