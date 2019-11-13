Вот так поворот: сын Сергея Лазарева мечтает стать пожарным

Хотя пятилетний Никита также хорошо поет и очень артистичен.

Сергей Лазарев поделился мечтами своего сына Никиты. Оказывается, мальчик очень артистичен и отлично поет, но это вовсе не значит, что он пойдет по стопам своего звездного отца.

Певец бережет психику своего наследника и пока не спешит выводить его на сцену с собой, хотя и признается, что иногда думает об этом. Никита же успел выучить практически все папины песни наизусть. В числе самых любимых: «Твоя любовь — это так красиво», Lucky Stranger, «Шепотом».

«Мой сын заявил, что хочет быть артистом, как папа, но в то же время он продолжает хотеть быть пожарным. Поэтому может он будет поющим пожарным? Детишки в таком возрасте не могут правильно определиться, а я, как родитель, конечно же, должен сейчас выяснить к чему больше предрасположен мой сын и постараться его направить в правильное русло», — рассказал телеканалу Ю Сергей Лазарев.

Кстати, маленькая Аня, по словам певца, тоже очень музыкальна. Она поет и танцует под детские песенки. В ее честь певец недавно решил сделать тату.