ЗВЕЗДЫ

«Даже спит с макияжем»: Лобода обнажилась ради «постельных» кадров

Экс-солистка группы «ВИА Гра» кокетливо прикрыла пышные формы одеялом.

«Даже спит с макияжем»: Лобода обнажилась ради «постельных» кадров
Светлана Лобода (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Светлана Лобода приняла участие в новой откровенной черно-белой фотосессии. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала понравившиеся кадры, обнажившись ради «постельных» снимком. Из одежды на украинской исполнительницы было только белье. Поэтому выдающиеся звездные формы теледиве пришлось прикрыть одеялом.

«Время вставать», — кокетливо подписала кадры знаменитость, чем привлекла внимание верных почитателей.

Поклонники артистки по достоинству оценили новую фотосессию Лободы, похвалив певицу за смелость. Многие припомнили, что в апреле прошлого года украинская исполнительница во второй раз стала мамой. Светлана родила дочку Тильду в одной из клиник Лос-Анджелеса.

«Для мамы двоих детей фигура у Светы бомбическая!!», «Даже спит с макияжем», «Вот это я понимаю: Доброе утро!», «Света побольше бы таких фото, вам есть что показать», «Все на месте, женщина-мечта», — обратились к певице ее фанаты.

Напомним, что у Светланы Лободы есть старшая дочка — восьмилетняя Евангелина. Отцом девочки стал хореограф и танцор Алексей Царь. Спустя несколько недель после вторых родов певица посетила музыкальную премию телеканала «МУЗ ТВ». В беседе с Максимом Галкиным новоиспеченная мамочка призналась, что роды прошли без осложнений.

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естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильСветлана Лобода
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«Даже спит с макияжем»: Лобода обнажилась ради «постельных» кадров
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