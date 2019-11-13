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Финалист «Битвы экстрасенсов» сделал громкое заявление по поводу личной жизни Ольги Бузовой

Таролог Александр Кинжинов предсказал телеведущей скорую свадьбу и двух дочек.

Финалист «Битвы экстрасенсов» сделал громкое заявление по поводу личной жизни Ольги Бузовой
Певица Ольга Бузова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» на ТНТ, таролог Александр Кинжинов сделал расклад на Ольгу Бузову и предсказал ей пышную свадьбу в следующем году!

Александр Кинжинов не раз удивлял зрителей точными гаданиями на картах таро в проекте «Битва экстрасенсов». Он часто делает расклады на знаменитостей, вот и в этот раз решил посмотреть, что скажут карты об Ольге Бузовой.

Шоу «План Б» на ТНТ, где она ищет вторую половину, в самом разгаре, и поклонники гадают, кого же из участников выберет главная девушка страны.

Александр Кинжинов сделал интригующий прогноз, предсказав Ольге скорую свадьбу и материнство. Кроме этого, таролог описал избранника Ольги Бузовой.

«Совсем скоро она встретит мужчину, и все мы увидим, наконец, свадьбу Бузовой. Уже в следующем году. Я вижу очень высокого шатена — мужчину с юга, с южным характером. А вот родит Ольга, к сожалению, не сразу. Это будет поздний ребенок, примерно в 37-38 лет. И это будет девочка. Всего у нее по судьбе две девочки подряд», — рассказал Александр Кинжинов.

Кто из участников «Плана Б» подходит под это описание? А может быть, карты указали на Тимура Батрутдинова? Узнаем совсем скоро!

Смотрите «План Б» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ.

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Тэги:

Ольга БузоваПлан БТимур Батрутдинов
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Финалист «Битвы экстрасенсов» сделал громкое заявление по поводу личной жизни Ольги Бузовой
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