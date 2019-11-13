ЗВЕЗДЫ

Певица МакSим шокировала поклонников опухшим лицом

Пользователи Сети предположили, что певица проходит гормональную терапию.

Певица МакSим шокировала поклонников опухшим лицом
МАКSИМ/GLOBALLOOKPRESS.COM

Только немного успокоились поклонники певицы МакSим после того, как увидели свою любимицу в непривычном для себя внешнем виде. Как случилось новое явление певицы публике, которое привело людей в настоящий шок.

На музыкальной премии «Золотой граммофон» во время своего выступления певица еле двигалась, а лицо было очень опухшим. Зрители подметили, что звезде было крайне сложно стоять на сцене, руки МакSим поднимала с большим трудом.

В Сети отмечают, что вид у артистки был болезненный. Одни предположили, что это все последствия неудачной пластики, другие припомнили автокатастрофу, в которой недавно оказалась певица. Фанаты предположили, что теперь она проходит гормональную терапию.

Напомним, не так давно МакSим на пятилетие своей младшей дочери Маши подарила детский автомобиль марки Mercedes-Benz. Цены на такие электромашины варьируются от 20 до 150 тыс. рублей.

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Певица МакSимплохой внешний видпремия "Золотой граммофон"
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Певица МакSим шокировала поклонников опухшим лицом
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