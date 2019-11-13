ЗВЕЗДЫ

Мастер-класс: Утяшева выработала свою систему борьбы с плохим настроением

Возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли старается не выплескивать на семью негатив.

Мастер-класс: Утяшева выработала свою систему борьбы с плохим настроением
Ляйсан Утяшева (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Ляйсан Утяшева не скрывает после скоропостижной кончины ее мамы — Зульфии — именно Павел Воля помог ей справиться с затянувшейся депрессией. Сама гимнастка очень дорожит семьей и близкими. С появлением детей — сына Роберта и дочки Софии — в жизни телеведущей появился новый смысл. Помимо того, что Утяшева стала мамой, она также смогла реализовать себя в новой профессии, став ведущей шоу «Танцы».

В одном из интервью Ляйсан призналась, что, как многие другие люди, она старается бороться с плохим настроением. Возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли понимает, что не стоит выплескивать весь негатив на семью. Именно поэтому Утяшева выработала свою систему борьбы с подобными эмоциями.

По словам спортсменки, в такие моменты она старается уединяться. Телеведущая скрывается от всего внешнего мира и даже отключает телефон. Иногда Ляйсан хватает всего несколько часов, проведенных в тишине и покое, для того, чтобы восстановить внутреннюю гармонию, разобраться в себе и своих чувствах. Таким образом, супруге Павла Воли удается овладеть собой, не привнося в семью лишних ссор и конфликтов, пишет Woman.ru.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Ляйсан Утяшева считает семью своей главной опорой (Фото: Instagram.com/liasanutiasheva)

По словам Утяшевой, как бы она ни была занята в различных проектах, семья для нее всегда на первом месте. Так, например, новогоднюю ночь супруги проводят исключительно дома с детьми, отказываясь от корпоративов и баснословных гонораров.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЛяйсан УтяшеваПавел Воля
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мастер-класс: Утяшева выработала свою систему борьбы с плохим настроением
Интересно?
Поделись с друзьями: