Мастер-класс: Утяшева выработала свою систему борьбы с плохим настроением

34-летняя Ляйсан Утяшева не скрывает после скоропостижной кончины ее мамы — Зульфии — именно Павел Воля помог ей справиться с затянувшейся депрессией. Сама гимнастка очень дорожит семьей и близкими. С появлением детей — сына Роберта и дочки Софии — в жизни телеведущей появился новый смысл. Помимо того, что Утяшева стала мамой, она также смогла реализовать себя в новой профессии, став ведущей шоу «Танцы».

В одном из интервью Ляйсан призналась, что, как многие другие люди, она старается бороться с плохим настроением. Возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли понимает, что не стоит выплескивать весь негатив на семью. Именно поэтому Утяшева выработала свою систему борьбы с подобными эмоциями.

По словам спортсменки, в такие моменты она старается уединяться. Телеведущая скрывается от всего внешнего мира и даже отключает телефон. Иногда Ляйсан хватает всего несколько часов, проведенных в тишине и покое, для того, чтобы восстановить внутреннюю гармонию, разобраться в себе и своих чувствах. Таким образом, супруге Павла Воли удается овладеть собой, не привнося в семью лишних ссор и конфликтов, пишет Woman.ru.

По словам Утяшевой, как бы она ни была занята в различных проектах, семья для нее всегда на первом месте. Так, например, новогоднюю ночь супруги проводят исключительно дома с детьми, отказываясь от корпоративов и баснословных гонораров.