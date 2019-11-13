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«Ни разу не поссорились»: Арзамасова вспомнила о съемках с экранными «сестрами»

Актриса из «Папиных дочек» не скрывает: иногда она ностальгирует по тем временам.

«Ни разу не поссорились»: Арзамасова вспомнила о съемках с экранными «сестрами»
Елизавета Арзамасова (Фото: Globallookpress.com)

24-летняя Елизавета Арзамасова, которая сыграла в ситкоме «Папины дочки» роль Галины Сергеевны, в недавнем интервью рассказала о том, какая атмосфера царила на съемочной площадке сериала. В ленте юная актриса снималась вместе с Мирославой Карпович, Анастасией Сиваевой, Дарьей Мельниковой и Екатериной Старшовой. Несмотря на разницу в возрасте, по словам Лизы, им с девочками удалось найти общий язык. Однако сейчас из-за плотного рабочего графика, появления детей и семей им трудно найти время для встречи.

Так, Даша Мельникова успела выйти замуж за Артура Смольянинова, пара воспитывает двоих детей. А Катя Старшова, сыгравшая Пуговку, окончила школу и не захотела связывать свою судьбу с актерством. Сама Елизавета продолжает сниматься в кино и играть на театральной сцене.

Елизавета Арзамасова
Елизавета Арзамасова с экранной «мамой» Нонной Гришаевой и Катей Старшовой (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Говоря о взаимоотношениях с экранными «сестрами», Арзамасова подметила, что и на съемочной площадке ситкома, и в гримерной всегда царил мир. Девочки никогда не ссорились, в отличие от их героинь в «Папиных дочках».

«Не знаю, кто так все грамотно спланировал, но мы с девочками ни разу не поссорились за период съемок. Большую часть времени мы находились либо на съемочной площадке, либо в маленькой гримерной, но конфликтов все равно не было», — приводит «СтарХит» слова Елизаветы.

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Тэги:

«Папины дочки»Дарья МельниковаЕкатерина СтаршоваЕлизавета АрзамасоваМирослава Карпович
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«Ни разу не поссорились»: Арзамасова вспомнила о съемках с экранными «сестрами»
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