«И рада бы, но пока нет»: Натали опровергла слухи о беременности

Певица Натали в Instagram заявила, что она пока не ждет четвертого ребенка. «Не беременна. И рада бы, но пока нет. Спасибо за трепетное отношение к моему животику. После моего предыдущего фото в костюмчике всюду написали про беременность. Но осторожнее, а то и накаркать можно», — заявила популярная исполнительница.

Слухи о том, что звезда ждет ребенка, поползли после появления Натали на тридцатилетии Детского музыкального театра юного актера. У звезды многие из присутствующих разглядели животик. На светском мероприятии певица появилась в твидовом костюме, состоящем из жакета и юбки.

Отметим, что Натали замужем за Александром Рудиным. Вместе пара уже 28 лет. От этого брака на свет появилось трое детей. Они воспитывают 18 -летнего Арсения, девятилетнего Анатолия и двухлетнего Евгения. Натали не раз признавалась в разговорах с акулами пера, что семья для нее на первом месте. Она прекрасно себя ощущает в статусе многодетной матери.

Натали стала широко известна в девяностых годах прошлого века. Именно она исполнила знаменитую песню «Ветер с моря дул». Несколько лет назад яркая исполнительница снова заявила о себе, исполнив хит «О, боже, какой мужчина». Песня на протяжении нескольких лет звучала из всех радиоприемников.