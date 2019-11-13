«Я жила с этим страхом 29 лет»: Анна Хилькевич рассказала, чего боялась много лет

Анна Хилькевич поделилась с подписчиками сокровенной информацией о себе. Оказалось, актриса долгое время боялась, что не сможет зачать ребенка. Она объяснила, что у нее никогда не было никаких предпосылок для этого страха. Все дело, по словам Хилькевич, в том, что она слишком хотела иметь детей и боялась, что не сможет испытать этого счастья.

«Я жила с этим страхом на протяжении 29 лет- пока не забеременела и не родила», — признается актриса. Она добавляет, что испытала настоящее счастье, когда ребенок появился на свет. По ее словам, материнство — лучшее, что с ней случилось. «Оно перебило и перебьёт все мои достижения, прибыль и карьеру», — делится звезда.

Анна вспомнила, что как-то в юности на вопрос о том, что для нее важнее — работа или семья, она ответила: «50 на 50». Однако сегодня 33-летняя актриса знает на сто процентов, что главное — семья. При этом она добавляет, что любит поработать, но уточняет: «Особенно дома с семьей».