«Обычно нам дают медали»: Алина Загитова о новой для себя награде

В Москве 12 ноября проходило торжественное вручение премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. 17-летняя Алина Загитова стала одной из обладательниц наград. Фигуристка выиграла в номинации «Спортсменка года».

Девушка призналась Teleprogramma.pro, что пока не готова отвечать на внимание поклонников. «Я говорю им: «Спасибо большое, я очень благодарна»». При этом Алину радует то, что о женщинах и ее проблемах стали говорить все больше. «Это здорово, мне очень нравится», — призналась она и добавила, что ее больше всего восхищают ее мама, бабушка и тренер, с которым она занимается.

больше по теме 16-летняя Алина Загитова прокатилась за рулем автомобиля Звезда фигурного катания двигалась на машине по сельской местности.

Загитова рассказала о премии журнала Glamour, которую она получила: «Для меня это что-то новое. Обычно нам дают медали. А тут кубок. Он будет украшать мою полочку с медалями».

К слову, Загитова готовится к шоу, для которого работает с Татьяной Навкой. «Это будет грандиозное шоу. С Татьяной Навкой всегда приятно работать. Она очень мудрая женщина», — рассказала Алина. При этом она уточнила, что в шоу примет участие Петр Чернышев.