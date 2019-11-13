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«Обычно нам дают медали»: Алина Загитова о новой для себя награде

Фигуристка стала победительницей в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.

«Обычно нам дают медали»: Алина Загитова о новой для себя награде
Алина Загитова. Фото: Лика Брагина

В Москве 12 ноября проходило торжественное вручение премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. 17-летняя Алина Загитова стала одной из обладательниц наград. Фигуристка выиграла в номинации «Спортсменка года». 

Девушка призналась Teleprogramma.pro, что пока не готова отвечать на внимание поклонников. «Я говорю им: «Спасибо большое, я очень благодарна»». При этом Алину радует то, что о женщинах и ее проблемах стали говорить все больше. «Это здорово, мне очень нравится», — призналась она и добавила, что ее больше всего восхищают ее мама, бабушка и тренер, с которым она занимается.

Загитова рассказала о премии журнала Glamour, которую она получила: «Для меня это что-то новое. Обычно нам дают медали. А тут кубок. Он будет украшать мою полочку с медалями». 

Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года»
Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года». Фото: Лика Брагина

К слову, Загитова готовится к шоу, для которого работает с Татьяной Навкой. «Это будет грандиозное шоу. С Татьяной Навкой всегда приятно работать. Она очень мудрая женщина», — рассказала Алина. При этом она уточнила, что в шоу примет участие Петр Чернышев. 

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GlamourАлина ЗагитоваПетр Чернышевпремия журнала GlamourТатьяна Навка
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«Обычно нам дают медали»: Алина Загитова о новой для себя награде
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