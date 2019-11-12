«Мне париться не о чем»: Maruv высказалась о конкурентах

12 ноября в «Геликон Опере» в Москве вручают одну из самых ярких премий — «Женщина года» по версии Glamour. Среди основных номинаций публика ждала вручения награды «Певице года». Ей была объявлена украинская певица Maruv. Певица призналась Teleprogramma.pro, что ее вдохновляют поступки женщин. «В основном, те, которые связаны с созиданием», — уточнила она.

Maruv рассказала, что в обычной жизни она выбирает наряды в зависимости от морального состояния. «У меня много каблуков, платформ. Одеваюсь я по-разному, зависит от настроения. Иногда что-то спортивное, иногда — что-то более «девичье», в чем я на сцене», — объяснила певица.

«У меня много кожаных шортиков, косух, платьев», — рассказала Maruv, которая появилась на церемонии в знаменитом латексном костюме. «У тебя кардио во время концерта. Ты ходишь потнющая — все равно что обмотаться целлофаном», — отметила она неудобства наряда.

Maruv призналась, что не боялась конкурентов в номинации журнала Glamour. «Мне вообще чужда эта штука — выиграть премию. Это приятная вещь, но она будет стоять на полке. Самый важный показатель для артиста — это полный зал. У меня полный зал, поэтому мне париться не о чем», — заявила артистка.

Исполнительница заявила также, что в детстве мечтала быть похожей на разных знаменитостей — Анджелину Джоли, Монику Белуччи, Аллу Пугачеву, Уитни Хьюстон и Бритни Спирс. В итоге, по ее словам, получилась «сборная солянка».