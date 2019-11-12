Многочисленные друзья Паши Фейсконтроля проводили его в последний путь

Легендарного промоутера похоронили в Москве на не самом известном кладбище.

Павел Пичугин, известный в Москве как Паша Фейсконтроль, скончался 9 ноября из-за осложнения после операции. 12 ноября состоялись похороны легендарного промоутера. Проводить Павла пришли его друзья, среди которых заметили художника Даниила Федорова, ресторатора Александра Соркина и Михаила Данилова, который и организовал похороны на закрытом кладбище на Старообрядческой улице.

Друг Пичугина Александр Бенхин рассказал порталу «СтарХит», что на похороны пришли все клубные персонажи Москвы, а также много молодежи. Бенхин добавил, что Павла все уважали, и ни у кого не было сомнений в том, что он вел здоровый образ жизни, к примеру, минимум дважды в год ездил на горных лыжах.

У Павла осталась мать и дочь Полина, с матерью которой он, несмотря на развод, сохранял хорошие отношения. Напомним, после смерти Пичугина звезда «Дома-2» Лера Фрост заявила, что состояла в отношениях с Павлом и около года назад потеряла ребенка от него.