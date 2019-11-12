Стало известно, что связывает Бузову и Юрия Стоянова

Артистка осталась под впечатлением от совместной работы со знаменитым актером.

Ольга Бузова работает с утра до ночи, девушка часто признается, что уходит из дома ранним утром, а возвращается поздно ночью. У нее съемки, концерты, шоу, но это не значит, что нет времени и места для новых проектов. Например, от предложения Юрия Стоянова «невеста №1» отказаться не смогла.

Ольга долго держала в секрете предстоящую работу и только интриговала поклонников, понемногу раскрывая подробности съемок. Теперь же пришло время раскрыть карты. В Instagram поющая ведущая поделилась фото с Юрием Стояновым, именно он стал партнером девушки на площадке.

Оказывается, Ольга получила приглашение на съемки программы «100янов». Судя по декорациям, это будет новогодний выпуск. Известно, что Стоянов сыграл роль телохранителя — эту тайну он раскрыл сам, но сообщать дальнейшие подробности девушка запретила.

«Только что закончились съемки шоу Юрия Николаевича Стоянова. Для меня стало огромной честью сниматься с такой легендой в одном проекте! Еще в детстве я как все смотрела с ним и Ильей Олейниковым программу «Городок», — написала Бузова.

Она не скрывает, что осталась в восторге от совместной работы и мечтает повторить данный опыт.

Подписчики отметили не только яркий наряд Ольги, но и классический стиль Юрия Николаевича. Многие отметили, что актер отличной выглядит и расставание с лишними килограммами пошло ему на пользу, — пишет сайт Актуальные новости.

Юрий Стоянов серьезно похудел перед запуском своей программы «100янов» — это короткие юмористические скетчи, чем-то напоминающие «Городок». В сценах участвуют знаменитые актеры, гостями уже стали Глафира Тарханова, Владимир Меньшов, Виктор Сухоруков, Мария Аронова и многие другие.

Ранее Ольга Бузова побывала в Ростове-на-Дону с концертом. Там певицу встретили очень дружелюбно и засыпали подарками. Помимо цветов и конфет, артистке подарили донскую рыбу — леща, которому она очень обрадовалась, пишет сайт Радио «КП».