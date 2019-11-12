Каренина или Гурченко? Сменившая имидж Валюшкина удивила поклонников ретро-образом

Актрису, показавшую фото в стиле ретро, сравнили также с Верой Марецкой.

Елена Валюшкина не перестает удивлять подписчиков новыми образами. На этот раз она разместила в своем микроблоге видео, в котором предстала с необычным имиджем. На актрисе элегантный меховой головной убор, а сам ролик снят в черно-белом стиле.

Валюшкина объяснила, что видео было сделано на фотосессии в Санкт-Петербурге. Шляпки и сумки, которые можно увидеть в ролике, по словам, Елены, винтажные. В двух головных уборах она выходит на сцену Театра Моссовета.

Поклонникам пришелся по душе новый имидж актрисы. Некоторые заметили, что она похожа на образ Анны Карениной. Другие увидели сходство с Людмилой Гурченко. Многие подчеркнули сходство Валюшкиной со знаменитой артисткой Верой Марецкой. «Вы здесь очень похожи на незабвенную Марецкую Веру Петровну», «Действительно, Лена похожа здесь на Марецкую», — написали фолловеры актрисы. «Традиции Театра Моссовета», — подтвердила Елена, напомнив, что Марецкую называли «хозяйкой Театра Моссовета».