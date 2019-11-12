ЗВЕЗДЫ

Каренина или Гурченко? Сменившая имидж Валюшкина удивила поклонников ретро-образом

Актрису, показавшую фото в стиле ретро, сравнили также с Верой Марецкой.

Каренина или Гурченко? Сменившая имидж Валюшкина удивила поклонников ретро-образом
Елена Валюшкина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Елена Валюшкина не перестает удивлять подписчиков новыми образами. На этот раз она разместила в своем микроблоге видео, в котором предстала с необычным имиджем.  На актрисе элегантный меховой головной убор, а сам ролик снят в черно-белом стиле. 

Валюшкина объяснила, что видео было сделано на фотосессии в Санкт-Петербурге. Шляпки и сумки, которые можно увидеть в ролике, по словам, Елены, винтажные. В двух головных уборах она выходит на сцену Театра Моссовета. 

Поклонникам пришелся по душе новый имидж актрисы. Некоторые заметили, что она похожа на образ Анны Карениной. Другие увидели сходство с Людмилой Гурченко. Многие подчеркнули сходство Валюшкиной со знаменитой артисткой Верой Марецкой. «Вы здесь очень похожи на незабвенную Марецкую Веру Петровну», «Действительно, Лена похожа здесь на Марецкую», — написали фолловеры актрисы. «Традиции Театра Моссовета», — подтвердила Елена, напомнив, что Марецкую называли «хозяйкой Театра Моссовета». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисаВера МарецкаяЕлена ВалюшкинаТеатр им. Моссовета
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Каренина или Гурченко? Сменившая имидж Валюшкина удивила поклонников ретро-образом
Интересно?
Поделись с друзьями: