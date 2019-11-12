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Вид сзади: Семенович взволновала снимком в купальнике на шнуровке

Певица взбудоражила поклонников пикантным кадром.

Вид сзади: Семенович взволновала снимком в купальнике на шнуровке
Анна Семенович. фото: globallookpress.com

Анна Семенович в последнее время много работает. Бывшая солистка группы «Блестящие» не теряет оптимизма и ищет новые способы порадовать фанатов. Накануне у нее выдался единственный выходной, который она провела в бане с друзьями, а на следующий день с новыми силами отправилась на съемки. Тем временем в соцсети артистка опубликовала фото с отдыха на Мальдивах. Пикантный кадр взбудоражил подписчиков звезды.

Семенович, которая знаменита пышными формами, предстала в черном купальнике и шляпе. При этом она приняла смелую позу. Певица встала на колени на песчаном побережье и подняла руки вверх. При этом она позволила рассмотреть ее фигуру.

«Об этой красоте можно мечтать ежедневно и бесконечно…» — отметила Анна.

Поклонники и раньше видели артистку в бикини, но этот кадр произвел на них особое впечатление. Они сравнили ее с Ким Кардашян, американской звездой реалити-шоу и обладательницей эффектной фигуры. «Вау! Анютик, ты шикарна», «Боже какой шикарный вид Анечка, ты супер», «Аня, это ты? Ты здесь прекрасна!», «Наша Ким», так держать«, — отозвались подписчики.

Отметим, что певица не всегда была довольна своей фигурой. Она успела перепробовать разные диеты и даже проходила курс в детокс-клинике, чтобы сбросить лишний вес. А когда девушке нужно срочно сбросить несколько килограммов, то она прибегает к экстренным методам. «В этот раз я решила несколько дней поголодать на овсяных отварах. Это невкусно. Двухдневный голод позволит моему организму легче избавиться от токсинов и лишней воды», — ранее делилась Семенович.

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Анна СеменовичКим КардашянФото в купальнике
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Вид сзади: Семенович взволновала снимком в купальнике на шнуровке
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