ЗВЕЗДЫ

Все напоказ: Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру

Певица заговорила о своем романе.

Все напоказ: Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
Анна Седокова. фото: globallookpress.com

Анна Седокова долго не могла обрести счастье в личной жизни. Она родила троих детей от разных мужчин. Ее младшему сыну Гектору уже два года. Имя его отца певица скрывает, но известно, что с ним она давно рассталась. Лишь в этом году девушка решилась на новые отношения. Она летом рассекретила своего избранника. Им стал баскетболист из Латвии Янис Тимма. Даже тот факт, что спортсмен женат, звезду не смущает.

Возлюбленный Анны уже подал на развод. Для его супруги это стало неожиданностью. Она уверена, что артистка увела у нее мужа. Тем временем звезда все чаще выставляет свои чувства напоказ. Недавно она сходила на концерт вместе с Янисом. Весь вечер они обнимались, а потом певица призналась ему в любви. А 12 ноября она опубликовала новое фото с возлюбленным. В кадре Седокова запечатлена в студии звукозаписи. Она нежно целует своего бойфренда.

«Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла. А потом раз и все изменилось. Я пытаюсь вспомнить события как все развивалось и что же привело меня к тебе, должна быть какая то формула успеха, ведь чему то учат людей на всех бесконечных тренингах. Но я не понимаю. Может есть какая то особенная формула для тех, кто все делает не так? Спасибо тебе», — написала певица.

Вскоре на пост отреагировал сам Янис. «Я не знаю, что за формула, но она сработала! Нам ОЧЕНЬ повезло», — заявил он. Поклонники восхитились снимком. Многие стали заваливать певицу вопросами о том, как ей удалось завоевать такого красивого парня. «Красивая пара!!! Он из Латвии? Мы тоже оттуда», «Какая красивая пара», «Счастья вам», «Так здорово, что вы вместе!» — прокомментировали пост подписчики.

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Анна Седоковазвездные романыЯнис Тимма
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Все напоказ: Седокова поцеловалась с женатым любовником на камеру
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