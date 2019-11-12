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33-летний российский астрофизик Батыгин рассказал Дудю о заработках в Америке

Профессор университета в Калифорнии и лидер рок-группы пытается доказать, что где-то в Солнечной системе есть неведомая ранее девятая планета.

33-летний российский астрофизик Батыгин рассказал Дудю о заработках в Америке
Юрий Дудь. Фото: instagram.com/yurydud

11 ноября в свет вышел новый выпуск передачи «вДудь» на YouTube. На этот раз ведущий Юрий Дудь не приглашал гостя к себе, а вместо этого сам отправился в далекую Калифорнию, в Калифорнийский технологический институт, чтобы задать каверзные вопросы Константину Батыгину — астрофизику и соавтору теории о девятой планете в Солнечной системе.

А еще Константину всего 33 года, журнал Forbes включил его в список «30 ученых, изменивших мир, младше 30», он профессор Калифорнийского технологического института и лидер рок-группы Seventh Season.

По словам ученого, 99% его работы не приводят ни к чему, но каждый тупик — это возможность осознать ошибки и начать заново. И даже при получении неправильного ответа ты получаешь небольшой ответ на вопрос, как работает Вселенная. Ну и на главный вопрос Дудя, о деньгах, Константин ответил так:

«В Америке, в хорошем университете, оклад начинающего профессора составляет 100 000$ в год, не считая налогов».

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33-летний российский астрофизик Батыгин рассказал Дудю о заработках в Америке
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