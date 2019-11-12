ЗВЕЗДЫ

Нескучная классика: Миддлтон составила модный look c брюками винного цвета

Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с волонтерами организации Give Us A Shout.

Нескучная классика: Миддлтон составила модный look c брюками винного цвета
Кейт Миддлтон. фото: globallookpress.com

Кейт Миддлтон не так давно вернулась из поездки в Пакистан. Официальный визит на этот раз был сложным для принца Уильяма и его супруги, но они справились без эксцессов. Несколько раз герцогиня Кембриджская отдала дань принцессе Диане, выбирая образы в ее стиле. Девушка вновь продемонстрировала элегантный и безукоризненный стиль. Не удивительно, что в последнее время к ее советам стала прислушиваться даже Меган Маркл.

А 12 ноября Миддлтон и принц Уильям вновь нанесли официальный визит. На этот раз далеко ехать им не пришлось. Они встретились с волонтерами организации Give Us A Shout в Лондоне. Герцогиня Кембриджская предпочла строгий стиль. Она облачилась в белую футболку, клетчатый блейзер от Smythe, брюки винного цвета и черные бархатные лодочки. Примечательно, что брюки были с высокой посадкой.

К слову, недавно вновь появились слухи, что жена принца Уильяма беременна. Если эта информация окажется правдой, то для пары ребенок будет уже четвертым. Но пока официального подтверждения от Кенсингтонского дворца не последовало. Миддлтон и ее муж пообщались с волонтерами. Они обсудили проблемы психического здоровья и посмотрели специально подготовленный для них спектакль. Также члены королевской семьи сделали фото со всеми участниками мероприятия.

Напомним, что именно из-за организации Give Us A Shout едва не поссорились герцоги Кембриджскими и герцоги Сассекские, так как они вместе трудились над фондом, а потом Меган и Гарри было предложено открыть собственную благотворительную организацию. Добавим, что также сейчас активно обсуждают возможность того, что Маркл беременна во второй раз. Она часто стала класть руку на живот, а так девушка делала, когда ждала сына Арчи.

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Нескучная классика: Миддлтон составила модный look c брюками винного цвета
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