«Втяни все в себя»: Гузеева пристыдила мужа в магазине одежды

Лариса Гузеева не скрывает, что семья всегда для нее будет на первом месте. От второго мужа у нее есть сын Георгий, которого телеведущая не так давно выдала замуж, а от нынешнего супруга Игоря Бухарова у нее есть дочь Ольга. У 19-летней девушке недавно обнаружили опухоль, поэтому возможно, что ей придется пережить операцию. А вот о своем муже артистка рассказывает крайне редко, а показывает его еще реже.

В прошлом году ходили слухи, что у супругов произошел разлад в отношениях. Тогда Игорь отправился в отпуск не с женой, а со своей тещей. Но похоже, что Гузеева по-прежнему счастлива с возлюбленным и не перестает над ним подтрунивать. Накануне они провели целый день вместе. Телеведущая сводила Бухарова в бутик элитных костюмов. Она наблюдала за тем, как супруг выбирает себе обновку. Лариса не упускала возможности подколоть мужчину или съязвить. «Такое ощущение, что я богатая американка и своему парню выбираю одежду», — шутила она.

А когда Игорь стал крутить перед зеркалом в костюме, то оставил назад бедра. Тут ведущая «Давай поженимся!» сделала ему замечание. «Игорь, это вульгарно», — пристыдила она возлюбленного. Тогда муж знаменитости продемонстрировал еще несколько смелых поз, которые повеселили его жену. «Покрутись-ка! Молодец какой», —подыгрывала ему актриса.

Гузеева решила, что одной обновки мало и стала рассматривать другие варианты. При этом она подбодрила Бухарова, призывая его позировать на камеру. «Ну-ка, втянись весь. И мужские чресла тоже как-то подтяни. Молодец», — приговаривала Лариса. Она, как настоящая женщина, пытается вызвать ревность у второй половинки, поэтому открыто флиртовала с хозяином бутика Мишей. Она даже назвала его красавцем. «Вот хозяин молодой, а уже красавиц. Тоже втяни всё в себя», — кокетничала звезда..