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Дмитрий Ульянов вспомнил, как познакомился с будущей женой

Актер уже 17 лет счастлив в браке.

Дмитрий Ульянов вспомнил, как познакомился с будущей женой
Ульянов рассказал, как покорял жену/http://globallookpress.com/

Актер Дмитрий Ульянов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил свою историю знакомства с женой. Ранее Юлия Ульянова работала гримером в кино. От этого брака у них есть сын Борис, который появился на свет в 2004 году.

Дмитрий Ульянов. Фото
Ульянов рассказал, как покорял жену/http://globallookpress.com/

«Мы познакомились в Охотном ряду в магазине. Мне было 29 лет, а ей 22 года. А через год уже расписались. Я в тот день встретил однокурсницу. Ее я не видел лет пять. А рядом с ней стояла Юля. Меня как током ударило. Сразу понял, что женюсь на этой женщине. При этом денег у меня тогда не было. Я получал в театре 45 долларов в месяц», — сказал актер.

В студии появилась и его супруга. Она вспомнила, как первый раз увидела Дмитрия Ульянова. «Актер не входил в мои планы совсем. Но он мне, конечно, понравился. Когда встретились второй раз я была рада. Примерно через месяц я начала думать, что это серьёзно. Через несколько месяцев мы стали снимать комнату в коммуналке. Он меня убедил, что у него ко мне серьезные отношения. Сказал, что не такой в жизни, как думают об актерах. Причем его родители были расстроены, что мы вместе. Они считали, что ему рано жениться», — заявила супруга актера.

Сам Ульянов добавил, за что ценит жену. «Я влюбился с первого взгляда. Юля умеет держать дистанцию. Она всегда умеет быть женщиной. У меня мама такая. Папе девяносто лет, а мама на десять лет моложе. Она не выходит несколько дней по магазинам, потому что не накрашена. Она даже по дому ходит на каблуках. Юля точно такая же», — заметил актер.

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Борис КорчевниковДмитрий УльяновПрограмма "Судьба человека"Юлия Ульянова
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Дмитрий Ульянов вспомнил, как познакомился с будущей женой
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