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«Много воды и крепкий кофе»: певица Alina Botanovna раскрыла свои секреты красоты

Звезда Instagram считает, что первый шаг к хорошему здоровью находится в кровати.

«Много воды и крепкий кофе»: певица Alina Botanovna раскрыла свои секреты красоты
Алина Ботановна. Фото: instagram.com/botanovna_

Осень это суровое время практически для всех жителей России. Солнца все меньше, дождей и серости все больше, а тут еще и холода на носу — как поддерживать организм в тонусе и как пережить очередную зиму? Звезда Instagram, певица и просто красавица Алина Ботановна рассказала о своих секретах красоты и хорошего настроения.

«В среднем я сплю от 6 до 8 часов, стараюсь спасть хотя бы 7, чтобы максимально восстановиться. Стараюсь вставать вовремя, хотя ложиться так же пока не получается, но в любом случае я не ложусь позже часа ночи, обычно в полночь, ну и просыпаюсь около 7 часов утра».

Сон это здорово, но его явно недостаточно, чтобы выглядеть так же притягательно как наша героиня. Алина посоветовала пить больше жидкости, по утрам использовать патчи, а также принимать контрастный душ, многие недооценивают его пользу. А чтобы быстрее восстановиться после тяжелого трудового дня, певица рекомендует чашечку крепкого кофе.

Алина также подсказала секрет, способный спасти всех, кто не может нормально уснуть:

«Никакие препараты для сна никогда не принимала, потому что обычно я прихожу и просто вырубаюсь. А еще помогает открыть какой-нибудь сайт с одеждой, в процессе просмотра засыпаешь очень быстро.»

Алина также советует на пути к заветной цели не реагировать на негатив от окружающих. Они всегда будут сидеть на месте, а вы должны действовать.

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«Много воды и крепкий кофе»: певица Alina Botanovna раскрыла свои секреты красоты
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