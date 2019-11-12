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Маркл обнародовала фото, сделанное до знакомства с принцем Гарри

Архивные снимки из личного альбома возлюбленной принца Гарри появились в официальном Instagram-аккаунте герцогов Сассекских.

Маркл обнародовала фото, сделанное до знакомства с принцем Гарри
В Сети появился снимок герцогини Сассекской до замужества (Фото: Globallookpress.com)

Герцогиня Сассекская не смогла оставить без внимания проведение в США национального праздника в честь Дня ветеранов. 38-летняя возлюбленная принца Гарри решила поздравить американцев, обнародовав на официальной страничке архивные кадры из личного альбома. Примечательно, что эти снимки были сделаны еще до того, как Меган познакомилась с внуком королевы британского престола Елизаветы II.

«Сегодня День памяти павших, а также День ветеранов в США, день, созданный для того, чтобы почтить тех, кто храбро служил в вооруженных силах», — говорилось в обращении.

Также в комментариях к снимкам содержалась информация о том, что фотографии с участием Маркл были сделаны еще в 2014 году во время одного из турне. Тогда будущая герцогиня Сассекская встретилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Вместе им предстояла отправиться в рабочую командировку, оказав внимание военнослужащим пяти стран: Испании, Турции, Великобритании, Афганистана и Италии.

Несколькими днями ранее возлюбленная принца Гарри с герцогиней Кембриджской, принцем Уильямом и Елизаветой II посетила церемонию, посвященную Дню памяти павших. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Меган Марк спровоцировала слухи о второй беременности продемонстрировав на публике свой характерный жест. Герцогиня то и дело клала руку на талию. Именно так возлюбленная принца Гарри делала, когда вынашивала первенца — сына Арчи.

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Маркл обнародовала фото, сделанное до знакомства с принцем Гарри
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