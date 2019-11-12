«Вне моды!»: Айза продает «несчастливое» платье, в котором выходила замуж за Гуфа

Айза Анохина пять лет прожила в браке с Гуфом. Она даже спасла рэпера от пагубного пристрастия, но рэпер такой поступок не оценил. После развода с ним бьюти-блогер стала жить с серфером по имени Дмитрий. Она переехала на Бали, где давно мечтала жить. Девушка воспитывает сына Гуфа Сами, которому уже девять лет. Также у нее есть трехлетний сын Элвис от нынешнего мужа. К слову, не так давно артистка призналась, что с супругом больше не живет вместе.

На фоне возникших проблем Айза решила избавиться от своего свадебного платья, в котором 12 лет назад вышла замуж за Гуфа. Возможно, что она считает этот наряд несчастливым. Пышное платье с кружевами, многослойной юбкой и шлейфом она готова продать той, кто в него влюбится. Цену Анохина озвучивать не стала.

«Настало время расстаться с этим свадебным платьем, которое хранилось уже почти 12 лет. Да, я продаю его! Оно шикарное! Вне моды! И я в него влюбилась с первого взгляда! Если вам интересно, то пишите или звоните», — сообщила она в соцсети.

Накануне Айза примерила свадебное платье. Она покрасовалась в нем перед зеркалом, показав, что на нем нет ни пятен, ни дефектов. «В идеальном состоянии, кому нравится, приезжайте, мерьте», — отметила блогер. Казалось, что наряд сел на ее фигуру идеально, но сама знаменитость призналась, что платье жмет ей вверху. Похоже, что после двух беременностей у девушки просто увеличилась грудь.

Многие проявили интерес к подвенечному платью. Другие удивились тому, что Анохина спустя столько лет решила его продать. Они заподозрили подвох и назвали его несчастливым. К слову, в шкафу у девушки хранится и второе платье. Возможно, что скоро и от него она захочет избавиться.