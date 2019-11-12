И танцы, и шпагаты: Анастасия Волочкова представит свое «зазеркалье цирка»

В следующую среду, 20 ноября, в Vegas City Hall пройдет грандиозное представление, наверное, самой известной балерины нашей страны Анастасии Волочковой. Шоу называется «Балерина в зазеркалье цирка» и зрители точно не останутся равнодушными к опасным номерам, которые исполнит эпатажная красотка. Ради исполнения одного из сложных элементов танцовщица даже справилась со своим страхом высоты, а как иначе, когда приходится спускаться с 35 метров в узкой клетке, да еще при этом сидя на шпагате.

Как рассказала сама балерина, спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» это доброе и позитивное представление для всей семьи. Но это не театр одного актера, в представлении принимают участие воспитанники творческих мастерских и школ из всего Подмосковья, а в зал приглашаются дети-инвалиды, люди из социально-необеспеченных слоёв общества, а также врачи, учителя, воспитатели детских садов и воспитанники детских домов.

20 ноября это особенная дата, день рождения великой российской балерины, а также педагога и наставника Анастасии —- Майи Плисецкой. Поэтому именно в этот день представление должно получится особенным, чувственным и запоминающимся на долгие годы.