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И танцы, и шпагаты: Анастасия Волочкова представит свое «зазеркалье цирка»

Балерина покажет свой спектакль на большой сцене в Vegas City Hall.

И танцы, и шпагаты: Анастасия Волочкова представит свое «зазеркалье цирка»
Анастасия Волочкова. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

В следующую среду, 20 ноября, в Vegas City Hall пройдет грандиозное представление, наверное, самой известной балерины нашей страны Анастасии Волочковой. Шоу называется «Балерина в зазеркалье цирка» и зрители точно не останутся равнодушными к опасным номерам, которые исполнит эпатажная красотка. Ради исполнения одного из сложных элементов танцовщица даже справилась со своим страхом высоты, а как иначе, когда приходится спускаться с 35 метров в узкой клетке, да еще при этом сидя на шпагате.

Как рассказала сама балерина, спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» это доброе и позитивное представление для всей семьи. Но это не театр одного актера, в представлении принимают участие воспитанники творческих мастерских и школ из всего Подмосковья, а в зал приглашаются дети-инвалиды, люди из социально-необеспеченных слоёв общества, а также врачи, учителя, воспитатели детских садов и воспитанники детских домов.

20 ноября это особенная дата, день рождения великой российской балерины, а также педагога и наставника Анастасии —- Майи Плисецкой. Поэтому именно в этот день представление должно получится особенным, чувственным и запоминающимся на долгие годы.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Фото: Vegas City Hall
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И танцы, и шпагаты: Анастасия Волочкова представит свое «зазеркалье цирка»
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