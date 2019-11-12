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У жены Алека Болдуина случился второй выкидыш за год

Супруги упорно хотят завести пятого ребенка.

У жены Алека Болдуина случился второй выкидыш за год
Хилария и Алек Болдуин. Фото: Wiese/face to face

Жена голливудского актера Алека Болдуина во второй раз потеряла ребенка. Отметим, что у 61-летнего звезды боевиков и его 35-летней супруги, инструктора по фитнесу Хиларии Томас уже есть четверо детей. Однако родители упорно хотят подарить им еще одного братика или сестренку.

В этом году женщина уже была беременна, но у нее произошел выкидыш. И вот вторая попытка тоже провалилась — ребенок погиб на четвертом месяце. Об этом супруга актера сообщила в Instagram, выложив грустное видео, записанное в обнимку с ее 6-летней дочерью Кармен.

«Мы также хотим, чтобы вы знали, что, несмотря на то, что сейчас мы не в порядке, все будет хорошо. Нам очень повезло, что у нас четверо здоровых детей, и мы всегда об этом помним», — написала Хилария под видео.

Женщина призналась, что она находится в состоянии шока. Утром 11 ноября она пошла на скрининг, а там специалист огорчил ее печальным известием. Дама плачет и просит избавить ее от внимания папарацци.

Напомним, что кроме четырех маленьких детей от Томас у Болдуина есть еще взрослая дочь от Айрленд, от предыдущего брака — с актрисой Ким Бейсингер.

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Алек Болдуинбеременностьвыкидышголливудские актерыХилария Болдуин
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У жены Алека Болдуина случился второй выкидыш за год
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