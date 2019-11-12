ЗВЕЗДЫ

Снова мама?: 45-летняя Натали привлекла внимание к округлившейся талии

Певицу поздравляют с четвертой беременностью.

Снова мама?: 45-летняя Натали привлекла внимание к округлившейся талии
Натали. фото: globallookpress.com/

Натали в последнее время стала чаще появляться на публике. 45-летняя певица продолжает заниматься карьерой, но также заботиться о своей семье.

Она уже 28 лет замужем за Александром Рудиным, которому подарила трех сыновей. Они воспитывают: 18 -летнего Арсения, девятилетнего Анатолия и двухлетнего Евгения. Звезда редко показывает наследников, но накануне взяла с собой одного из них на празднование 30-летия Детского Музыкального театра юного актёра.

Для появления на публике Натали выбрала твидовый костюм, состоящий из жакета и юбки. Наряд не смог скрыть изменений в фигуре певицы.

А вот наследник артистки предпочел обычные джинсы и толстовку. Белокурые волосы выделяли мальчика из толпы. Снимками с мероприятия звезда поделилась в соцсети.

Поклонники сразу стали поздравлять ее с четвертой беременностью, так как разглядели у Натали округлившийся живот.

Многие также отметили сходство мамы и сына. «Одно лицо», «Копия мамы», «Как сын похож на вас! Красавчик», «Вот это сходство», «Натали в положении?», «Похоже на то», «Присоединяюсь к поздравлениям», — стали писать пользователи Сети.

К слову, не так давно Анна Семенович напророчила певице беременность. Она увидела коллегу на съемках в кокетливых чулках и предупредила, что в таком образе артистка может «заделать» четвертого ребенка. Возможно, что слова Анны станут пророческими.

Пока Натали не подтвердила слухи о беременности. Поклонники надеются, что их подозрения окажутся верными.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременность и родыЗвездные детиЗвездный стильПевица Натали
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Снова мама?: 45-летняя Натали привлекла внимание к округлившейся талии
Интересно?
Поделись с друзьями: