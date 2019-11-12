Снова мама?: 45-летняя Натали привлекла внимание к округлившейся талии

Натали в последнее время стала чаще появляться на публике. 45-летняя певица продолжает заниматься карьерой, но также заботиться о своей семье.

Она уже 28 лет замужем за Александром Рудиным, которому подарила трех сыновей. Они воспитывают: 18 -летнего Арсения, девятилетнего Анатолия и двухлетнего Евгения. Звезда редко показывает наследников, но накануне взяла с собой одного из них на празднование 30-летия Детского Музыкального театра юного актёра.

Для появления на публике Натали выбрала твидовый костюм, состоящий из жакета и юбки. Наряд не смог скрыть изменений в фигуре певицы.

А вот наследник артистки предпочел обычные джинсы и толстовку. Белокурые волосы выделяли мальчика из толпы. Снимками с мероприятия звезда поделилась в соцсети.

Поклонники сразу стали поздравлять ее с четвертой беременностью, так как разглядели у Натали округлившийся живот.

Многие также отметили сходство мамы и сына. «Одно лицо», «Копия мамы», «Как сын похож на вас! Красавчик», «Вот это сходство», «Натали в положении?», «Похоже на то», «Присоединяюсь к поздравлениям», — стали писать пользователи Сети.

К слову, не так давно Анна Семенович напророчила певице беременность. Она увидела коллегу на съемках в кокетливых чулках и предупредила, что в таком образе артистка может «заделать» четвертого ребенка. Возможно, что слова Анны станут пророческими.

Пока Натали не подтвердила слухи о беременности. Поклонники надеются, что их подозрения окажутся верными.