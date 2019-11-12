ЗВЕЗДЫ

«Бестия»: Арнтгольц восхитилась перевоплощением 54-летней Лютаевой

Актриса предстала перед поклонниками в новом роковом образе - с копной иссиня-черных волос и алой помадой на губах.

«Бестия»: Арнтгольц восхитилась перевоплощением 54-летней Лютаевой
Татьяна Лютаева (Фото: Globallookpress.com)

Татьяна Лютаева удивила верных почитателей неожиданным перевоплощением, заслужив комплимент от бывшей супруги Ивана Жидкова. 54-летняя актриса предстала перед поклонниками с копной иссиня-черных волос и алой помадой на губах. Позже выяснилось, что знаменитость выбрала провокационно-роковой образ далеко не случайно: она участвует в постановке «Стакан воды, или Заговор по-английски», играя роль герцогини Мальборо.

Подписчики Лютаевой в Instagram обрушили на звезду шквал хвалебных отзывов, подметив, что в свои 54 года Татьяна выглядит значительно моложе и может составить конкуренцию более молодым театральным актрисам.

Преображение звездной мамы Агнии Дитковските не оставила без внимания и Татьяна Арнтгольц. Экс-возлюбленная Ивана Жидкова оценила красоту близкой подруги и ее роковой образ.

«Бестия», — восхитилась Лютаевой возлюбленная Марка Богатырева.

Актриса Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева в образе герцогини Мальборо (Фото: Instagram.com/tanialyutaeva)

Татьяна не скрывает, что тщательно следит за своей фигурой и внешностью: главный секрет молодости актрисы заключается в любви к жизни и ярким впечатлениям. Знаменитость обязательно один-два раза в месяц посещает личного косметолога: делает чистку лица с пилингом, мезотерапию или лечение мелких сосудов.

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Тэги:

Агния ДитковскитеЗвездный стильмода и стильТатьяна АрнтгольцТатьяна Лютаева
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«Бестия»: Арнтгольц восхитилась перевоплощением 54-летней Лютаевой
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