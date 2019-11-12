ЗВЕЗДЫ

Волочкова поделилась разговором с Пугачевой в гримерке

Балерина принимала участие в концерте Примадонны в Минске.

Волочкова поделилась разговором с Пугачевой в гримерке
Пугачева выделила из мира шоу-бизнеса одну Волочкову/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в интервью для портала Dni.ru вспомнила свой недавний разговор с певицей Аллой Пугачевой в гримерке после концерта в Минске. Напомним, что именно танцовщицу из всего мира шоу-бизнеса Примадонна пригласила на свое выступление в Белоруссию. Балерина вышла на сцену во время одной из песен Примадонны. Кстати, Волочкова выходила на сцену и во время концерта Пугачевой в апреле в Кремлевском дворце.

Анастасия Волочкова. Фото
Волочкова в восторге от Пугачевой/http://globallookpress.com/

«Мне сейчас не может простить целое сообщество людей этот факт. Они хотели бы оказаться на моем месте. Мне мой пиар-директор сказала, что сейчас очень многие мне завидуют. Если в Москве была просто отрепетированная импровизация, то здесь в Минске было все по-другому. Мне позвонила помощница Аллы Борисовны Леночка и сделала предложение. Но она меня чем тронула? Алла Борисовна захотела меня не просто вывести на сцену из зала, как это было в прошлый раз, когда я делала шпагаты — вертикальные, горизонтальные, параллельные, перпендикулярные. А именно в качестве участницы ее песни», — сказала Анастасия Волочкова.

Как заметила танцовщица, многие люди от зависти сжирали свои галстуки, трусы, носки. При этом она рассказала, о чем шла речь в разговоре между ними в гримерке. «Она больше никого в гримерку не пустила. Был только один журналист. Я обняла ее и сказала: «Вы даже не представляете, что вы для меня сегодня сделали». Это была такая поддержка, такой личности. Она сама прошла такое количество травли. Может, именно во мне она видит себя молодую. Не в плане, как я выгляжу, а в плане стойкости характера», — сказала танцовщица.

Также она отметила, что ранее Пугачева с Киркоровым были на ее выступлении в театре. Позже именно ее Примадонна пригласила на свои «Рождественские встречи».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАнастасия ВолочковаБелоруссияМинскФилипп Киркоров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова поделилась разговором с Пугачевой в гримерке
Интересно?
Поделись с друзьями: