Волочкова поделилась разговором с Пугачевой в гримерке

Балерина Анастасия Волочкова в интервью для портала Dni.ru вспомнила свой недавний разговор с певицей Аллой Пугачевой в гримерке после концерта в Минске. Напомним, что именно танцовщицу из всего мира шоу-бизнеса Примадонна пригласила на свое выступление в Белоруссию. Балерина вышла на сцену во время одной из песен Примадонны. Кстати, Волочкова выходила на сцену и во время концерта Пугачевой в апреле в Кремлевском дворце.

«Мне сейчас не может простить целое сообщество людей этот факт. Они хотели бы оказаться на моем месте. Мне мой пиар-директор сказала, что сейчас очень многие мне завидуют. Если в Москве была просто отрепетированная импровизация, то здесь в Минске было все по-другому. Мне позвонила помощница Аллы Борисовны Леночка и сделала предложение. Но она меня чем тронула? Алла Борисовна захотела меня не просто вывести на сцену из зала, как это было в прошлый раз, когда я делала шпагаты — вертикальные, горизонтальные, параллельные, перпендикулярные. А именно в качестве участницы ее песни», — сказала Анастасия Волочкова.

Как заметила танцовщица, многие люди от зависти сжирали свои галстуки, трусы, носки. При этом она рассказала, о чем шла речь в разговоре между ними в гримерке. «Она больше никого в гримерку не пустила. Был только один журналист. Я обняла ее и сказала: «Вы даже не представляете, что вы для меня сегодня сделали». Это была такая поддержка, такой личности. Она сама прошла такое количество травли. Может, именно во мне она видит себя молодую. Не в плане, как я выгляжу, а в плане стойкости характера», — сказала танцовщица.

Также она отметила, что ранее Пугачева с Киркоровым были на ее выступлении в театре. Позже именно ее Примадонна пригласила на свои «Рождественские встречи».