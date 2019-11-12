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Семейные секреты: Кравченко решилась показать подросшую дочь и возлюбленного

В марте 2015 года у нее и продюсера Константина Золотарева появилась наследница.

Семейные секреты: Кравченко решилась показать подросшую дочь и возлюбленного
Мария Кравченко. Фото https://www.instagram.com/kravacomedy/

Мария Кравченко нечасто радует своих поклонников подробностями своей личной жизни. Возможно, из-за своего неопределенного статуса, ведь до сих пор продюсер Константин Золотарев (по данным Википедии) официально не оформил с ней отношений. И это не смотря на то, что у них подрастает 4-летняя дочь Вика.

Впрочем, не исключено, что звезде Comedy Woman это не сильно и нужно. Похоже, что любви и счастья ей достаточно и в гражданских отношениях. В своем блоге актриса поделилась радостным мгновением своей жизни.

«Желаю вам найти того, кто будет также с обожанием смотреть на вас, как моя Виктория на Микки Мауса», — написала она.

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Кравченко личная жизньКравченко последние новостиМария Кравченко
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Семейные секреты: Кравченко решилась показать подросшую дочь и возлюбленного
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