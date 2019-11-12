Девочки такие девочки: Серена Уильямс выдала секрет 38-летней Меган Маркл

Герцогиня Сассекская тайно летала в США вместе с сыном, когда тому было всего четыре месяца.

Ни для кого не секрет, что невестка королевы британского престола Елизаветы II, возлюбленная принца Гарри тесно общается с американской теннисисткой Сереной Уильямс. В своем недавнем интервью для Access Hollywood спортсменка рассказала о том, что она до сих пор поддерживает дружбу с герцогиней Сассекской, случайно выдав тайну Меган Маркл. Как выяснилось, 38-летняя избранница принца Гарри тайно наведывалась в Штаты. В поездку герцогиня брала с собой и сына Арчи, на тот момент малышу было всего четыре месяца.

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По словам Серены, еще в сентябре Меган посетила Открытый чемпионат США US Open. Судя по всему, Маркл захотела лично поддержать теннисистку, выступившую на матче простив 19-летней Бьянки Андрееску. Примечательно, что сразу после финала турнира герцогиня Сассекская поспешила вернуться в Великобританию.

По словам Уильямс, она считает возлюбленную принца Гарри самым «сильным человеком» из ей известных. Селена не скрывает, что была рада увидеть близкую подругу на важном для нее матче среди болельщиков.

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«Она прилетала одна с новорожденным, чтобы увидеть, как я играю в Нью-Йорке», — добавила в интервью теннисистка, уточнив, что на трибунах герцогиня была без сына. Маленький Арчи остался под присмотром нянечек.

Той же ночью Меган Маркл улетела в США, избежав столкновения с прессой. По словам Серены, она не понаслышке знает, как трудно находиться под постоянным общественным давлением. Именно поэтому теннисистка благодарна возлюбленной принца Гарри за дружбу и поддержку.