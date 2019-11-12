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Девочки такие девочки: Серена Уильямс выдала секрет 38-летней Меган Маркл

Герцогиня Сассекская тайно летала в США вместе с сыном, когда тому было всего четыре месяца.

Девочки такие девочки: Серена Уильямс выдала секрет 38-летней Меган Маркл
Меган Маркл (Фото: Globallookpress.com)

Ни для кого не секрет, что невестка королевы британского престола Елизаветы II, возлюбленная принца Гарри тесно общается с американской теннисисткой Сереной Уильямс. В своем недавнем интервью для Access Hollywood спортсменка рассказала о том, что она до сих пор поддерживает дружбу с герцогиней Сассекской, случайно выдав тайну Меган Маркл. Как выяснилось, 38-летняя избранница принца Гарри тайно наведывалась в Штаты. В поездку герцогиня брала с собой и сына Арчи, на тот момент малышу было всего четыре месяца.

По словам Серены, еще в сентябре Меган посетила Открытый чемпионат США US Open. Судя по всему, Маркл захотела лично поддержать теннисистку, выступившую на матче простив 19-летней Бьянки Андрееску. Примечательно, что сразу после финала турнира герцогиня Сассекская поспешила вернуться в Великобританию.

По словам Уильямс, она считает возлюбленную принца Гарри самым «сильным человеком» из ей известных. Селена не скрывает, что была рада увидеть близкую подругу на важном для нее матче среди болельщиков.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Globallookpress.com)

«Она прилетала одна с новорожденным, чтобы увидеть, как я играю в Нью-Йорке», — добавила в интервью теннисистка, уточнив, что на трибунах герцогиня была без сына. Маленький Арчи остался под присмотром нянечек.

Той же ночью Меган Маркл улетела в США, избежав столкновения с прессой. По словам Серены, она не понаслышке знает, как трудно находиться под постоянным общественным давлением. Именно поэтому теннисистка благодарна возлюбленной принца Гарри за дружбу и поддержку.

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Девочки такие девочки: Серена Уильямс выдала секрет 38-летней Меган Маркл
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