«Сбылась мечта!»: Дарья Мороз выпустила магические украшения с изумрудами

Актриса Дарья Мороз осуществила свою давнюю мечту — выпустила коллекцию украшений совместно с одним из ювелирных домов. Изделия оформлены в золото либо в серебро и украшены изумрудами.
Как утверждают создатели, их изделия обладают некими магическими качествами.
«Сразу предупреждаем: это не просто украшения, а настоящие амулеты и обереги. Главный камень — изумруд, способный очистить биополе своего владельца, наделить его мудростью и подарить надежду», — сообщили они.
Бывшая супруга Константина Богомолова осталась довольна экспериментом, заявив, что очень счастлива.