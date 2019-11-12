ЗВЕЗДЫ

«Сбылась мечта!»: Дарья Мороз выпустила магические украшения с изумрудами

Как утверждают создатели изделий, они выполняют роль талисманов для своих хозяек.

«Сбылась мечта!»: Дарья Мороз выпустила магические украшения с изумрудами
Дарья Мороз. Фото Global look press.

Актриса Дарья Мороз осуществила свою давнюю мечту — выпустила коллекцию украшений совместно с одним из ювелирных домов. Изделия оформлены в золото либо в серебро и украшены изумрудами.

Как утверждают создатели, их изделия обладают некими магическими качествами.

«Сразу предупреждаем: это не просто украшения, а настоящие амулеты и обереги. Главный камень — изумруд, способный очистить биополе своего владельца, наделить его мудростью и подарить надежду», — сообщили они.

Бывшая супруга Константина Богомолова осталась довольна экспериментом, заявив, что очень счастлива.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дарья Морозморозукрашения
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сбылась мечта!»: Дарья Мороз выпустила магические украшения с изумрудами
Интересно?
Поделись с друзьями: