«Сбылась мечта!»: Дарья Мороз выпустила магические украшения с изумрудами

Как утверждают создатели изделий, они выполняют роль талисманов для своих хозяек.

Актриса Дарья Мороз осуществила свою давнюю мечту — выпустила коллекцию украшений совместно с одним из ювелирных домов. Изделия оформлены в золото либо в серебро и украшены изумрудами.

больше по теме Дарья Мороз и Кети Топурия в стильных нарядах продефилировали в московском метро Девушки приняли участие в показе российского дизайнера Александра Арутюнова.

Как утверждают создатели, их изделия обладают некими магическими качествами.

«Сразу предупреждаем: это не просто украшения, а настоящие амулеты и обереги. Главный камень — изумруд, способный очистить биополе своего владельца, наделить его мудростью и подарить надежду», — сообщили они.

Бывшая супруга Константина Богомолова осталась довольна экспериментом, заявив, что очень счастлива.