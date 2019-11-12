ЗВЕЗДЫ

«Что с ногой сделала?»: дочь Бони вынуждена передвигаться на костылях

7-летняя Анджелина получила травму на каникулах в Каннах.

«Что с ногой сделала?»: дочь Бони вынуждена передвигаться на костылях
Виктория Боня (Фото: Globallookpress.com)

7-летняя дочка Виктории Бони была вынуждена встать на костыли по наставлению медиков. Как выяснилось, Анджелина Летиция получила травму на каникулах в Каннах. Наследница ирландского миллионера Алекса Смерфита подвернула ногу. К счастью, по словам Виктории, на этот раз обошлось без перелома. В Stories звездная мама девочки пожаловалась подписчикам на то, что этот гипс стал третьим. Боня искреннее надеется, что впредь Анджелина будет более внимательной и сможет избежать новых травм.

«У нас гипс… Нуу, рассказывай — где ты… что с ногой сделала!! Какой это гипс уже за твою жизнь… Третий! Плохо Анджелин, плохо!!» — обратилась к дочери Виктория.

Дочь Виктории Лопыревой
Пока Анджелина Летиция вынуждена передвигаться на костылях из-за травмы ноги (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

По словам модели, уже на днях малышке снимут гипс и она сможет избавиться от вынужденной опоры в виде костылей. Напомним, что единственную дочь Виктория Боня родила от экс-возлюбленного Алекса Смерфита. В недавнем интервью актриса рассказала, почему она не стала бороться за отношения с ирландским миллионером. Как выяснилось, отец Анджелины больше не хотел иметь детей, тогда как сама Виктория мечтала о большой семье. При этом модель призналась, что до сих пор поддерживает дружеские отношения с Алексом, уважительно относясь к экс-возлюбленному.

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«Что с ногой сделала?»: дочь Бони вынуждена передвигаться на костылях
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