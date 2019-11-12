«Он женился в гробу. Чего ты хочешь?»: разозленные зрители уходили со спектакля по книге Богомолова

Очередное поражение на творческом поприще претерпел Константин Богомолов. На сей раз, как писатель.

Напомним, недавняя премьера спектакля «Норма» Театра на Малой Бронной закончилась скандалом. Часть зрителей ушла, а часть осталась, чтобы проскандировать хором слово «позор». Дошла очередь и до писательского таланта Константина.

больше по теме В театре на Малой Бронной подтвердили, что Богомолов хочет поднять цены на билеты Многое в этом вопросе будет зависеть от репертуара и успешных у зрителей спектаклей.

Его произведение с замахом до уровня Ницше «Так говорил Богомолов…» осталось непонятым. В формате музыкального моноспектакля его прочел актер «Ленкома» Игорь Миркурбанов.

Как пишет МК, зрительный зал изначально был полупустым, а после антракта поредел еще больше. Уж больно заумным оказался текст, да и упадническое, попахивающее мертвечиной настроение писателя не пришлось по вкусу публике.

Вот несколько цитат из прочитанного со сцены произведения: «труп — это человек в эрегированном состоянии», «лучший курорт — это пустота», «актер — это г**но». И это только те выражения, которые со скрипом, но все-таки можно употреблять в СМИ.

В произведении слишком много говорилось о гениталиях и трупах. Настолько, что к некоторым зрителям начинала подступать тошнота.

Уходя кто-то в зале сказал соседу: «Да он женился в гробу, на катафалке. Чего ты хочешь?».