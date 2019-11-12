ЗВЕЗДЫ

«Искусные подхалимы и любовники»: Водонаева дала свою характеристику альфонсам

Телеведущая не смогла остаться в стороне от истории с разводом Лолиты Милявской.

«Искусные подхалимы и любовники»: Водонаева дала свою характеристику альфонсам
Алена Водонаева (Фото: Globallookpress.com)

В своей постоянной звездной колонке для одного из изданий светской хроники Алена Водонаева прокомментировала громкий развод Лолиты Милявской. Экс-частница «Дома-2» напомнила своим читательницам о том, что брак певицы рухнул только спустя девять лет. При том, что исполнительница сама кормила семью, работая за двоих на износ. Также телеведущая подметила, что на самом деле разница в возрасте между Лолитой и Дмитрием Ивановым была не такой значительной — всего 12 лет.

Водонаева не стала скрывать: ее больше смущает ситуация, при которой «вчерашняя школьница» идет под венец с пенсионером. Сама Алена не понаслышке знает о мужчинах, интересующихся исключительно состоятельными дамами. Экс-участница телестройки уверена, что среди альфонсов есть и те, кого прельщают не деньги, а скорее популярность и статусность выбранной ими жертвы.

«Распознать альфонса не сложно. И если женщина идет с ним в ЗАГС, значит, готова закрыть глаза на то, что женихом движут меркантильные чувства», — приводит 7days.ru слова Алены Водонаевой.

Телеведущая припомнила одно из последних интервью Лолиты, уточнив, что певица «выгнала» возлюбленного из дома и своей жизни, когда внимательно его рассмотрела, избавившись тем самым от раздражителя.

Лолита Милявская с мужем
Лолита Милявская с мужем Дмитрием Ивановым (Фото: Globallookpress.com)

«Каким бы искусным подхалимом и любовником ни был альфонс, вы начнете нуждаться в сильном и независимом мужчине», — экспертно заявила Алена, обращаясь к своим читательницам.

При этом телеведущая удивилась тому, что Милявской потребовалось столько времени для того, чтобы понять, с каким мужчиной она решила соединить свою жизнь.

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«Искусные подхалимы и любовники»: Водонаева дала свою характеристику альфонсам
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