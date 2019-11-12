ЗВЕЗДЫ

«Малая на вас похожа, Федор!»: Бондарчук похвастал в Сети подросшими внучками

Режиссер представил красавиц в личном блоге и получил восторженные комментарии.

«Малая на вас похожа, Федор!»: Бондарчук похвастал в Сети подросшими внучками
Федор Бондарчук. Фото КП /Global look press.jpg

Удивительно, но похоже, что Федор Бондарчук гораздо больше гордится своими внучками, чем детьми. По крайней мере, с ними он чаще появляется на публике.

Впрочем, режиссер в принципе не очень любит демонстрировать все личное. И этот момент — появление снимков с внучками — практически уникален.

Федор решил представить подросших  5-летнюю Веру и 7-летнюю Риту в своем блоге. Девочек режиссеру подарил сын — актер Сергей Бондрачук-младший. Пока артист не завоевал популярности отца и деда, но у него все впереди, ведь парню всего 28 лет. Одна из его последних ролей была в сериале «Оттепель», где он сыграл … своего деда.

Снимок с внучками Федор с гордостью подписал: «Семья». «Счастливая семья!», «Малая на вас похожа, Федор!», «Очень прекрасные девочки», — отозвались в комментариях поклонники.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БондарчукТата БондарчукФедор Бондарчук
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Малая на вас похожа, Федор!»: Бондарчук похвастал в Сети подросшими внучками
Интересно?
Поделись с друзьями: