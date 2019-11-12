«Малая на вас похожа, Федор!»: Бондарчук похвастал в Сети подросшими внучками

Удивительно, но похоже, что Федор Бондарчук гораздо больше гордится своими внучками, чем детьми. По крайней мере, с ними он чаще появляется на публике.

Впрочем, режиссер в принципе не очень любит демонстрировать все личное. И этот момент — появление снимков с внучками — практически уникален.

Федор решил представить подросших 5-летнюю Веру и 7-летнюю Риту в своем блоге. Девочек режиссеру подарил сын — актер Сергей Бондрачук-младший. Пока артист не завоевал популярности отца и деда, но у него все впереди, ведь парню всего 28 лет. Одна из его последних ролей была в сериале «Оттепель», где он сыграл … своего деда.

Снимок с внучками Федор с гордостью подписал: «Семья». «Счастливая семья!», «Малая на вас похожа, Федор!», «Очень прекрасные девочки», — отозвались в комментариях поклонники.