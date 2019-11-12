ЗВЕЗДЫ

«Ну мерзавец, ну сукин сын!»: как бокал из уранового стекла растопил сердце Гурченко

Режиссер Дмитрий Бертман поделился воспоминаниями о дружбе и ссоре с артисткой.

«Ну мерзавец, ну сукин сын!»: как бокал из уранового стекла растопил сердце Гурченко
Людмила Гурченко. Фото из архива КП

12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 83 года. Возраст не такой уж большой для современных артистов. В день ее рождения коллеги и поклонники с грустью вспоминают ушедшую звезду. Своими воспоминаниями поделился и художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

Когда-то режиссер был дружен с Людмилой Марковной, они встречались практически ежедневно. Но в какой-то момент нашла коса на камень – Бертман отказал Гурченко работать над ее фильмом. И сделал он это не в лицо, а в электронном письме. Это очень обидело Людмилу Марковну, пишет «Собеседник». На несколько лет она затаила обиду, не желая видеть бывшего друга.

Но Дмитрий не сдавался. Однажды он без приглашения пришел на презентацию книги о звезде и сел рядом. Зная, что она коллекционирует урановое стекло, он заранее подготовил подарок – бокал как раз из этого практически экзотического материала.

Когда режиссер сел рядом, актриса демонстративно от него отстранилась. Бертман попытался с ней заговорить, но звезда упорно делала вид, что рядом с ней — пустое место. Тогда Дмитрий решил применить козырь. «Я вынимаю упакованный бокал, прошу развернуть. Она разворачивает и расцветает: «Ну мерзавец, ну сукин сын!». Она плачет, я плачу, сидим в обнимку. А через несколько месяцев она упала и вскоре ушла…» — рассказал Бертман.

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«Ну мерзавец, ну сукин сын!»: как бокал из уранового стекла растопил сердце Гурченко
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