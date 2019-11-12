Екатерина Андреева ответила на сплетни о разводе с мужем

По словам телеведущей, она старается по возможности не реагировать на такие ситуации.

Ведущая Екатерина Андреева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей семье. При этом она сразу отметила, что среди ее родственников только один медийный человек – это она сама. Про остальных информация по большей части носит закрытый характер, если, конечно, родные сами ей что-то не разрешат рассказать о себе.

Андреева вспомнила, как однажды на частном самолете они с мужем летели из Черногории в австрийский Зальцбург на оперу. Как сказала звезда, полет обошелся благодаря бизнес-программе, в которой участвует ее супруг, всего в триста долларов, так что не надо думать, что она купается в роскоши.

«Самолет был такой маленький, что я положила ноги на колени нашему другу, который летел с нами. Как потом меня клеймили! Якобы, что я такое себе позволяю? В общем, совместных фотографий с мужем у меня не так много в соцсетях. Хотя на сплетни я стараюсь не реагировать», – заметила звезда.

Телеведущая также сказала, что муж редко выходит с ней на светские мероприятия. При этом стоит ей появиться одной, как заинтересованные лица начинают пускать слухи, якобы звезда разводится. Андреева попросила не верить сплетням.

Екатерина Андреева ведет программу «Время» с 1997 года. Она лауреат «ТЭФИ» в номинации «Ведущий информационной программы». Андреева замужем за бизнесменом из Черногории Душаном Перовичем. Вместе они уже больше двадцати лет.